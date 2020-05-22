  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси, Роналду и Рамос: Защитник Реала назвал сборную мечты и своего кумира в детстве
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси, Роналду и Рамос: Защитник Реала назвал сборную мечты и своего кумира в детстве

Испания
(1 голосов)

Интересная команда получилась

Месси, Роналду и Рамос: Защитник Реала назвал сборную мечты и своего кумира в детстве
UA-Футбол
Новина українською

Ключевой игрок "Реала" Дани Карвахаль выбрал 11 лучших игроков для своей сборной мечты. Также ответил на вопрос о кумире детства.

Читайте такжеКьеллини: Карвахаль, Варан и Марсело напоминают школьников, когда играют без Рамоса

"Сложно выбрать свою идеальную сборную, в основном все сводится к тому, что вы выбираете тех, с кем играли. Моя команда: Касильяс, Алвес, Мальдини, Рамос, Карлос, Зидан, Виейра, Роналдиньо, Месси, Роналду, Роналдо.

Мой кумир детства? Мишель Сальгадо. У меня был с ним фотография, которую я очень ценил", - цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Ранее Карвахаль назвал футболиста, которого следует подписать "Реалу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдо Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...