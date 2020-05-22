Месси, Роналду и Рамос: Защитник Реала назвал сборную мечты и своего кумира в детстве

Ключевой игрок "Реала" Дани Карвахаль выбрал 11 лучших игроков для своей сборной мечты. Также ответил на вопрос о кумире детства.

"Сложно выбрать свою идеальную сборную, в основном все сводится к тому, что вы выбираете тех, с кем играли. Моя команда: Касильяс, Алвес, Мальдини, Рамос, Карлос, Зидан, Виейра, Роналдиньо, Месси, Роналду, Роналдо.

Мой кумир детства? Мишель Сальгадо. У меня был с ним фотография, которую я очень ценил", - цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Ранее Карвахаль назвал футболиста, которого следует подписать "Реалу".