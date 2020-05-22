Кике Сетьен: Я бы хотел поработать с Неймаром

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказал свое мнение о досрочном завершении чемпионата Испании, а также о подписании Неймара.

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"Мы бы не хотели стать чемпионами сейчас из-за досрочного конца сезона. Я не математик, но понимаю, что есть еще достаточно матчей. У нас есть два очка преимущества, но мы бы хотели иначе стать чемпионами.

Трансфер Неймара? Конечно, я бы хотел тренировать его. Я всегда мечтал работать с лучшими игроками и сейчас имею возможность это делать", - приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Вероятно, что команда Сетьена сможет провести первый официальный матч не быстрее 19-го июня.