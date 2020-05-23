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Сетьен: Лаутаро Мартинес впишется в мою Барселону

Испания
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Наставник прокомментировал слухи

Сетьен: Лаутаро Мартинес впишется в мою Барселону
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен уверен, что форвард "Интера" Лаутаро Мартинес здорово бы вписался в каталонский коллектив.

"Лаутаро мог бы быть очень хорош в нашей команде. Сейчас в мире есть 4-5 форвардов, которые показывают экстраординарный футбол. И каждому из них нашлось бы место в Барселоне, включая и Мартинеса", – цитирует наставника beIN Sports.

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В статье: Барселона Кике Сетьен Лаутаро Мартинес
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