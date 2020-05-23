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Сетьен: Лаутаро Мартинес впишется в мою Барселону
Наставник прокомментировал слухи
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен уверен, что форвард "Интера" Лаутаро Мартинес здорово бы вписался в каталонский коллектив.
"Лаутаро мог бы быть очень хорош в нашей команде. Сейчас в мире есть 4-5 форвардов, которые показывают экстраординарный футбол. И каждому из них нашлось бы место в Барселоне, включая и Мартинеса", – цитирует наставника beIN Sports.
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