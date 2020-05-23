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35 лет назад Реал выиграл свой первый Кубок УЕФА. Празднование одного из игроков стало легендарным

Испания
(3 голосов)

Его уже нет в живых

35 лет назад Реал выиграл свой первый Кубок УЕФА. Празднование одного из игроков стало легендарным
UA-Футбол
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22-го мая 1985-го года, - вчера исполнилось ровно 35 лет первой победе "Реала" в Кубке УЕФА. Это был первый европейский трофей мадридцев за почти двадцать лет, а значит – знаковый. И хотя в финале "сливочные" победили не именитую команду, в целом турнир был престижным, потому что в нем участвовали вице-чемпионы, бронзовые призеры и четвертые команды сильнейших национальных лиг.

"Реал" одолел в финале венгерский "Видеотон", но не так, как ожидали болельщики. Венгры не были грозной силой, однако на пути к финалу прошли именитый "Партизан", а также "Манчестер Юнайтед". "Реал" легко победил в Венгрии (финал состоял из двух матчей) со счетом 3:0, и на переполненном "Бернабеу" должен был лишь утвердить преимущество. Однако этого не произошло. На шестой минуте Хорхе Вальдано не реализовал пенальти, а на 86-й хозяева и вообще пропустили гол и тот матч проиграли 0:1. Празднование было омрачено неожиданной неудачей.

Для всех, кроме Хуана Гомеса Гонсалеса, больше известного как Хуанито. Он наслаждался моментом сполна, несмотря на поражение "Реала" на "Бернабеу". Это объясняют психологией Хуанито, ведь в 1981-м году он был одним из тех, кто в футболке мадридцев уступил "Ливерпулю" в финале КЕЧ. А за год до того капитулировал с "Реалом" перед "Гамбургом" в полуфинале этого же турнира.

Поэтому Хуанито не смущало поражение от "Видеотона", которое не имело определяющего значения. Он желал праздновать общую победу, помня, что в Кубке УЕФА 1984/85 "Реал" одолел сильные "Андерлехт", "Тоттенхэм" и "Интер". У одного из болельщиков Хуанито позаимствовал стильную фирменную шляпу, у другого – шарфик, и в таком виде ходил по полю. Он говорил, что если бы не стал футболистом, то был бы ультрас. У него была игривая душа болельщика. Он умел ценить успех, поскольку осознавал горечь неудач.

35 лет назад Реал выиграл свой первый Кубок УЕФА. Празднование одного из игроков стало легендарным - изображение 1

Для мадридских болельщиков того поколения этот образ Хуанито способствовал зарождению духа победителей. Самого же футболиста, который сыграл за "Реал" в чемпионате 350 матчей и забил 99 голов, сделал легендой "Сантьяго Бернабеу". Легендой, которая ушла из жизни слишком рано – в возрасте 37-и лет в результате ДТП.

По материалам AS

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В статье: Реал (Мадрид) Хуанито Кубок УЕФА
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