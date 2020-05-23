35 лет назад Реал выиграл свой первый Кубок УЕФА. Празднование одного из игроков стало легендарным

22-го мая 1985-го года, - вчера исполнилось ровно 35 лет первой победе "Реала" в Кубке УЕФА. Это был первый европейский трофей мадридцев за почти двадцать лет, а значит – знаковый. И хотя в финале "сливочные" победили не именитую команду, в целом турнир был престижным, потому что в нем участвовали вице-чемпионы, бронзовые призеры и четвертые команды сильнейших национальных лиг.

"Реал" одолел в финале венгерский "Видеотон", но не так, как ожидали болельщики. Венгры не были грозной силой, однако на пути к финалу прошли именитый "Партизан", а также "Манчестер Юнайтед". "Реал" легко победил в Венгрии (финал состоял из двух матчей) со счетом 3:0, и на переполненном "Бернабеу" должен был лишь утвердить преимущество. Однако этого не произошло. На шестой минуте Хорхе Вальдано не реализовал пенальти, а на 86-й хозяева и вообще пропустили гол и тот матч проиграли 0:1. Празднование было омрачено неожиданной неудачей.

Для всех, кроме Хуана Гомеса Гонсалеса, больше известного как Хуанито. Он наслаждался моментом сполна, несмотря на поражение "Реала" на "Бернабеу". Это объясняют психологией Хуанито, ведь в 1981-м году он был одним из тех, кто в футболке мадридцев уступил "Ливерпулю" в финале КЕЧ. А за год до того капитулировал с "Реалом" перед "Гамбургом" в полуфинале этого же турнира.

Поэтому Хуанито не смущало поражение от "Видеотона", которое не имело определяющего значения. Он желал праздновать общую победу, помня, что в Кубке УЕФА 1984/85 "Реал" одолел сильные "Андерлехт", "Тоттенхэм" и "Интер". У одного из болельщиков Хуанито позаимствовал стильную фирменную шляпу, у другого – шарфик, и в таком виде ходил по полю. Он говорил, что если бы не стал футболистом, то был бы ультрас. У него была игривая душа болельщика. Он умел ценить успех, поскольку осознавал горечь неудач.

Для мадридских болельщиков того поколения этот образ Хуанито способствовал зарождению духа победителей. Самого же футболиста, который сыграл за "Реал" в чемпионате 350 матчей и забил 99 голов, сделал легендой "Сантьяго Бернабеу". Легендой, которая ушла из жизни слишком рано – в возрасте 37-и лет в результате ДТП.