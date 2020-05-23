Клубы АПЛ проведут голосование по поводу групповых тренировок

На следующей неделе клубы Премьер-Лиги проголосуют за возвращение с контактным тренировкам.

Напомним, со вторника командам высшего английского дивизиона разрешено тренироваться небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию. Это стало первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.

Как утверждает Sky Sports, в следующую среду на голосование для клубов Премьер-Лиги будет выставлен вопрос о переходе к фазе два.

Владелец одного из клубов Премьер-Лиги сообщил изданию, что будет изумлен, если предложение о начале контактных тренировок не получит необходимого количества голосов.

В преддверии голосования Премьер-Лига проведет дополнительные консультации с игроками и тренерами, а также сформирует протоколы безопасности.