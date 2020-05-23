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Видаль и Умтити могут разрушить трансферные планы Барселоны

Испания
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Игроки не намерены покидать "Камп Ноу"

Видаль и Умтити могут разрушить трансферные планы Барселоны
Новина українською

Руководство "Барселоны" хочет разгрузить зарплатную ведомость (каталонцы имеют самый высокий показатель среди всех спортивных клубов мира), чтобы создать пространство для манёвра на трансферном рынке.

Однако помешать этому могут игроки клуба. По информации AS, "Барса" готова рассмотреть предложения по таким игрокам, как Артур Мело, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Самюэль Умтити и Нето. Однако все они категорически отказываются покидать клуб.

Таким образом каталонцам скорее всего придется попрощаться с идеями о масштабной кампании на рынке, включая подписания Лаутаро Мартинеса или Неймара.

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В статье: Барселона
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