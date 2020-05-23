Правительство Испании разрешило Ла Лиге вернуться 8 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес “дал зеленый свет” возвращению Ла Лиги во второй неделе июня.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило правительству Испании ослабить карантин с 8 июня. Формально именно с этого дня Ла Лига сможет проводить матчи, но вероятнее всего футбол в Испании вернется несколькими днями позже, так как 8 июня – это понедельник.

Ранее AS и Cadena Ser сообщали, что Ла Лига намерены провести оставшиеся 11 туров до конца июля. Первым после возвращением матчем в чемпионате Испании должно стать севильское дерби между “Бетисом” и “Севильей”.