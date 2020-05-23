  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Правительство Испании разрешило Ла Лиге вернуться 8 июня
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правительство Испании разрешило Ла Лиге вернуться 8 июня

Испания
(1 голосов)

Испания ослабляет карантин и возвращает футбол

Правительство Испании разрешило Ла Лиге вернуться 8 июня
UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Испании Педро Санчес “дал зеленый свет” возвращению Ла Лиги во второй неделе июня.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило правительству Испании ослабить карантин с 8 июня. Формально именно с этого дня Ла Лига сможет проводить матчи, но вероятнее всего футбол в Испании вернется несколькими днями позже, так как 8 июня – это понедельник.

Ранее AS и Cadena Ser сообщали, что Ла Лига намерены провести оставшиеся 11 туров до конца июля. Первым после возвращением матчем в чемпионате Испании должно стать севильское дерби между “Бетисом” и “Севильей”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...