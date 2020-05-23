Испания
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Президент Ла Лиги: Мы очень довольны решением возобновить сезон. Это результат большой работы
Хавьер Тебас поделился мыслями насчет возобновления футбола в Испании
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о возобновлении сезона в чемпионат Испании.
"Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс.
Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность", – написал Хавьер Тебас в своем профиле в твиттере.
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Источник:Twitter Javier Tebas Medrano
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