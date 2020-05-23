Президент Ла Лиги: Мы очень довольны решением возобновить сезон. Это результат большой работы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о возобновлении сезона в чемпионат Испании.

"Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс.

Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность", – написал Хавьер Тебас в своем профиле в твиттере.