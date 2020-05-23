  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги: Мы очень довольны решением возобновить сезон. Это результат большой работы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги: Мы очень довольны решением возобновить сезон. Это результат большой работы

Испания
(1 голосов)

Хавьер Тебас поделился мыслями насчет возобновления футбола в Испании

Президент Ла Лиги: Мы очень довольны решением возобновить сезон. Это результат большой работы
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о возобновлении сезона в чемпионат Испании.

"Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс.

Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность", – написал Хавьер Тебас в своем профиле в твиттере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Javier Tebas Medrano
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...