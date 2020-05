Барселоне нельзя продавать Артура. Бразилец идеально вписывается в модель Сетьена

В 2015-м году каталонскую “Барселону” покинул Хави. Каждый, кто интересовался футболом в нулевых и в начале десятых знает, какую роль в командах Райкарда, Гвардиолы и Вилановы отыгрывал испанский игрок. С момента ухода предпринимались попытки заменить полузащитника, но Ракитичу, Денису Суаресу, Паулиньо, Андре Гомешу и остальным игрокам центра поля сделать это не удалось. Каждый из них не проделывал тот объем работы, который ложился на Хави, а по манере игры не напоминал легендарную “шестерку Барселоны”.

Но в начале прошлого сезона чемпион Испании отдал 40 миллионов за талантливого бразильца Артура Мело. Этот трансфер заранее поспешили назвать успешным, что в отношении "Барселоны" происходит все реже. На родине игрок был на хорошем счету, а благодаря определенным качествам (видение поля, мастерство передач) быстро заслужил место в старте новой команды.

Однако к концу второго года в клубе Артур оказался на грани ухода. Зарубежная пресса сватает игрока в "Ювентус" (зная тактику Сарри, в этом нет ничего удивительного), но сам бразилец не хочет покидать столицу Каталонии. Уже несколько лет слова “глупое решение” и “руководство “Барселоны” все чаще встречаются в одном предложении. Уход 23-летнего бразильца, или что еще хуже, обмен на Миралема Пьянича, может в очередной раз серьезно ударить по команде.

Некоторые возразят, что такое восхваление футболиста надуманное, но Мело заслуженно считается подходящим игроком для “Барселоны”. Еще до переезда в Испанию он получил прозвище “нового Хави”, а после первых матчей стало понятно, что этот парень задержится в столице Каталонии надолго.

Мело обучен важным качествам, которые должны быть в арсенале полузащитника “Барселоны”. Может сложиться впечатление, что он выпускник знаменитой “Ла-Масии”, а не купленный игрок у бразильского клуба. Артур умеет контролировать игру, что позволяет команде продвигаться вперед и подолгу оставлять соперника без мяча. Для наглядного примера вспомним встречу “Барселоны” и “Валенсии”, которая состоялась в 2018-м. Артур отдал в матче 142 передачи, что стало лучшим результатом Ла Лиги за последние 6 лет. Угадаете, кто установил прошлый рекорд? Конечно же Хави, место которого бразилец сейчас занимает.

Артур еще не до конца адаптировался в новой команде, но заметен его рост в сравнении с прошлым сезоном. Он стал чаще бить (0,5 удара за матч вырос до 0,8), чаще касаться мяча (53 против 60), в два раза больше выигрывать единоборства (2,4 против 4,5) и успешнее идти в дриблинг (0,4 выполненных обводок против 0,8). Единственное, что ухудшилось - точность выполненных передач (с 93% до 91%). Но в защиту бразильца говорят две вещи - показатель все равно высокий (среди постоянных футболистов основы он проигрывает только де Йонгу и Ленгле) и в текущем сезоне Артур стал отдавать гораздо больше вертикальных передач (до прихода Сетьена). По среднему баллу за сезон бразилец в пятерке лидеров, опережая конкурентов (де Йонга, Роберто, Видаля, Ракитича).

