Барса отложит переговоры по Неймару до июля

"Барселона" не оставляет надежд подписать форварда "ПСЖ" Неймара.

Каталонский клуб планировал вернуть его летом, однако планам помешала пандемия. При этом сделка еще возможна, сообщает Diario Sport. Пока что "Барса" занимается трансферами Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Миралема Пьянича из "Ювентуса".

Затем "Барселона" намерена заработать на продажах, клубу нужно выручить около 100 миллионов евро до 30 июня. Что касается Неймара, с одной стороны, требуются деньги для сделки, с другой – "Барса" считает, что бразилец может сыграть ключевую роль в победе в Лиге чемпионов.

"Барселона" и "ПСЖ" могут обменяться игроками. Каталонцы считают, что сделка гораздо более вероятна, чем прошлым летом. Но сейчас "Барса" не планирует что-либо предпринимать, а хочет подождать до конца июля и действовать по ситуации.