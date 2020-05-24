Супер-сезон в Шахтере был исключением? Феррейра лишний в Эспаньоле, в Бенфике ему тоже не рады

В довольно пикантной ситуации оказался экс-игрок донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра. Его контракт принадлежит "Бенфике", но на полтора сезона он был отдан в аренду "Эспаньолу". Сейчас будущее аргентинца неопределенное.

Он – лучший бомбардир команды с восемью голами. Один гол приходится на каждые 168 минут. Однако статистика иногда не изображает всей истины. И это именно тот случай. Ибо шесть из своих восьми голов в сезоне 2019/20 он забил летом в матчах квалификации Лиги Европы, еще один – в поединке группового раунда против "Лудогорца", и только один – в чемпионате Испании. С момента того гола прошло более восьми месяцев: он забил 15-го сентября 2019-го года в ворота "Эйбара".

Начиная с 10-го ноября 2019-го года, ни в одном из матчей он не сыграл более 28-и минут. Серия началась еще до того, как на тренерском мостике "попугаев" появился Абелардо, поэтому Феррейра справедливо беспокоится о своем будущем. Он точно доиграет сезон в "Эспаньоле", потому что есть договоренность с "Бенфикой" о продлении аренды от 30-го июня до конца Ла Лиги. Но дальше... Сам Факундо написал в соцсети, что "сосредоточен на настоящем больше, чем когда-либо". И это его первый месседж за более чем полгода.

В "Бенфику" он перешел после каденции в "Шахтере" как свободный агент летом 2018-го года. Через полгода был отдан в аренду "Эспаньолу". Но с португальцами контракт действует до июля 2022-го года и "орлы" рассчитывают заработать на нем. Хотят получить за него около десяти миллионов евро, но "Эспаньол" не готов заплатить даже пять, предусмотренных опцией выкупа в договоре об аренде. Ведь у них есть Рауль де Томас, за которого заплатили той же "Бенфике" около двадцати миллионов, есть популярный и прогрессирующий Ву Лей, развивают молодого Кевина Сони.

Так много, как в "Шахтере", Феррейра нигде не забивал. Даже в Аргентине. Впрочем, понадобилось немало времени для того, чтобы аргентинец раскрылся в украинской команде. В первые три сезона он не попадал в состав и не перезагрузил свою карьеру в аренде в "Ньюкасле". И только на третий год пребывания в "Шахтере" начал более-менее регулярно появляться в основе, а затем – и забивать. Его пик – это сезон 2017/18, когда под руководством Паулу Фонсеки он сыграл 42 матча и забил тридцать голов. С такими показателями можно было "бомбить" топ-лиги, но время, проведенное в "Бенфике" и "Эспаньоле", показывает, что успешный сезон в "Шахтере" был скорее исключением из правила, нежели закономерностью.

Факундо Феррейра все еще не реализовал себя как бомбардир в европейском футболе. И кто знает, реализует ли вообще...