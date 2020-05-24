Испания
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Барса хочет заменить Нето голкипером из дубля. Сам вратарь не хочет покидать клуб
Каталонцы рассматривают кандидатуру Иньяки Пеньи на замену бразильскому киперу
Mundo Deportivo сообщает, что голкипер "Барселоны" Нето близок к тому, чтобы покинуть Каталонию.
По информации источника, "сине-гранатовые" хотят продать бразильского вратаря и на его место поставить вратаря из "Барселоны Б" Иньяки Пенью.
Но сам 30-летний Нето не хочет покидать 5-кратного победителя ЛЧ.
В текущем сезоне голкипер принял участие в 4 матчах во всех турнирах и пропустил 7 голов.
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Источник:Mundo Deportivo
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