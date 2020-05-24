Барса хочет заменить Нето голкипером из дубля. Сам вратарь не хочет покидать клуб

Mundo Deportivo сообщает, что голкипер "Барселоны" Нето близок к тому, чтобы покинуть Каталонию.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят продать бразильского вратаря и на его место поставить вратаря из "Барселоны Б" Иньяки Пенью.

Но сам 30-летний Нето не хочет покидать 5-кратного победителя ЛЧ.

В текущем сезоне голкипер принял участие в 4 матчах во всех турнирах и пропустил 7 голов.