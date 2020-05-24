ПСЖ заинтересован в Дембеле. В Париже считают, что количество травм француза уменшится

Sport.es сообщает, что "ПСЖ" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле.

В Париже есть мнение, что травматичность француза вызвана растущим организмом молодого игрока. Скауты парижан считают, что в дальнейшем Усман сможет избежать такого количества повреждений.

Руководство "ПСЖ" хочет взять курс на покупку именно футболистов с французким гражданством. В свою очередь, каталонцы вообще не планируют никаких сделок с участием Дембеле.

Напомним, в данный момент 23-летний форвард продолжает восстановление от травмы проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

В текущем сезоне француз принял участие в 5 матчах Ла Лиги и в 4 поединках Лиги чемпионов.