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ПСЖ заинтересован в Дембеле. В Париже считают, что количество травм француза уменшится

Испания
(1 голосов)

"Барса" в свою очередь не хочет включать вингера ни в одну из сделок

ПСЖ заинтересован в Дембеле. В Париже считают, что количество травм француза уменшится
Новина українською

Sport.es сообщает, что "ПСЖ" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле.

В Париже есть мнение, что травматичность француза вызвана растущим организмом молодого игрока. Скауты парижан считают, что в дальнейшем Усман сможет избежать такого количества повреждений.

Руководство "ПСЖ" хочет взять курс на покупку именно футболистов с французким гражданством. В свою очередь, каталонцы вообще не планируют никаких сделок с участием Дембеле.

Напомним, в данный момент 23-летний форвард продолжает восстановление от травмы проксимального сухожилия бицепса правого бедра.

В текущем сезоне француз принял участие в 5 матчах Ла Лиги и в 4 поединках Лиги чемпионов.

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В статье: Барселона Усман Дембеле Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
24.05.2020 в 17:44
Пусть забирают. Некуда это стекло складывать.
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Red_Cat (Салоники)
24.05.2020 в 17:25
он еще не заиграл в полную силу
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