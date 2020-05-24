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Куртуа: Вместе с Азаром мечтали о Реале в раздевалке Челси

Испания
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Тибо и Эден давно хотели играть за "сливочных"

Куртуа: Вместе с Азаром мечтали о Реале в раздевалке Челси
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Вратарь мадриского "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что во время во время выступлений в "Челси" вместе с Азаром размышлял о переходе в королевский клуб.

"В раздевалке "Челси" мы говорили об игре за "Реал". "Сливочные"...

Было приятно порассуждать об этом. Теперь мы оба очень хотим взять трофеи с "Реалом", - рассказал бельгиец.

Напомним, переход Куртуа в мадридский клуб состоялся летом 2018-го, а Эден перешел в "Реал" в следующее летнее трансферное окно.

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В статье: Эден Азар Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
Goal.com
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