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Куртуа: Вместе с Азаром мечтали о Реале в раздевалке Челси
Тибо и Эден давно хотели играть за "сливочных"
Вратарь мадриского "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что во время во время выступлений в "Челси" вместе с Азаром размышлял о переходе в королевский клуб.
"В раздевалке "Челси" мы говорили об игре за "Реал". "Сливочные"...
Было приятно порассуждать об этом. Теперь мы оба очень хотим взять трофеи с "Реалом", - рассказал бельгиец.
Напомним, переход Куртуа в мадридский клуб состоялся летом 2018-го, а Эден перешел в "Реал" в следующее летнее трансферное окно.
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Источник:Goal.com
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