Куртуа: Вместе с Азаром мечтали о Реале в раздевалке Челси

Вратарь мадриского "Реала" Тибо Куртуа рассказал, что во время во время выступлений в "Челси" вместе с Азаром размышлял о переходе в королевский клуб.

"В раздевалке "Челси" мы говорили об игре за "Реал". "Сливочные"... Было приятно порассуждать об этом. Теперь мы оба очень хотим взять трофеи с "Реалом", - рассказал бельгиец.

Напомним, переход Куртуа в мадридский клуб состоялся летом 2018-го, а Эден перешел в "Реал" в следующее летнее трансферное окно.