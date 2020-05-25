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Уехал на дачу: Зидан нарушил карантин и теперь может быть оштрафован
Зинедин в списке нарушителей
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил карантин. По информации Sport.es, 47-летний наставник "сливочных" уехал из города и отправился на свою дачу – в деревню в пригороде столице Испании, этот дом он приобрел около года назад.
Как сообщает источник, если полиция докажет вину Зидана, то француз заплатит штраф в размере 1500 евро. Пересекать границы города запрещено в целях предотвращения распространения коронавируса. Исключения – выезды и въезды по особо важным причинам.
Поездка в свой второй дом к таковым не относится. Отмечается, что никто не сфотографировал Зидана во время вылазки.