Год назад Барселона проиграла финал Кубка Короля. Вместо требла довольствовались победой лишь в Ла Лиге

25-е мая – дата, с которой связаны не самые приятные воспоминания для болельщиков "Барселоны". Год назад за несколько месяцев до нее каталонцы реально рассчитывали на требл, планируя в этот день добавить в коллекцию третий в сезоне трофей. Но получилось так, что в этот день (точнее, вечер), "блаугранас" должны были смириться с еще одним болезненным поражением.

"Еще одним", ибо немногим ранее "Барселона" с треском покинула Лигу чемпионов, уступив "Ливерпулю" в ответном матче полуфинала 0:4 после победы 3:0 дома. Уже тогда были разрушены планы о трофейном хет-трике, но еще оставалась возможность сделать внутренний золотой дубль. Однако Эрнесто Вальверде не справился даже с этим.

Не сказать, что до финала каталонцы дошли уверенно. Проблем не было разве что с "Культураль Леонесой" на стадии 1/16-й. А вот "Леванте" в 1/8-й и "Севильи" в четвертьфинале "Барса" проиграла первые поединки, но отыгрывалась дома. Причем, с разгромом. В полуфинале был одолен "Реал" (1:1 и 3:0), однако все оказалось напрасно.

Параллельным курсом шла "Валенсия" (победы над "Эбро", хихонским "Спортингом", "Хетафе" и "Бетисом") и именно она сделала каталонцам подножку. Марселино перехитрил своего визави, и "Барселона" с 21-й минуты догоняла, а с 33-й проигрывала в два мяча. Отквитать удалось только один.

Это поражение не оставило Эрнесто Вальверде без работы, ведь был козырь в виде победы в Ла Лиге. Однако кредит доверия исчерпался полностью и уже в середине следующего сезона тренер будет уволен. А вот тренер "Валенсии" ушел вскоре после славной победы в Кубке. Парадоксально, но руководство "Лос Чес" не просто не оценило подвиг Марселино, но и расценило его как пренебрежение указаниями и турнирными задачами на сезон. Ибо "Валенсии" было приказано сконцентрировать силы на чемпионате и борьбе за зону Лиги чемпионов, а не за Кубок. И неважно, что Тораль выжал максимум – и в четверке Ла Лиги финишировал, и Кубок выиграл. Питер Лим не простил удара по самолюбию. Но это уже другая история.

25-е мая 2019-го года. Кубок Испании. Финал

"Барселона" - "Валенсия" 1:2

Голы: Лионель Месси 73 – Кевин Гамейро 21, Родриго 33