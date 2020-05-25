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"Ему нет смысла переезжать в Италию". Окружение Артура прокомментировало будущее игрока

Испания
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Все еще неизвестно, где будет играть бразилец

"Ему нет смысла переезжать в Италию". Окружение Артура прокомментировало будущее игрока
UA-Футбол
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Бразильский полузащитник Артур оказался на гране перехода в "Ювентус". Однако его окружение уверяет, что он хочет остаться в "Барселоне".

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"Артур на 100 процентов хочет остаться в команде, он не намерен менять команду. Ему нет смысла переезжать в Италию. Я думаю, что многие слухи неправдивые", - приводит слова одного из членов семьи бразильца ESPN.

Отметим, что Арту может стать частью сделки по переходу в "Барселону" Миралема Пьянича.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур
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