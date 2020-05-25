Испания
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"Ему нет смысла переезжать в Италию". Окружение Артура прокомментировало будущее игрока
Все еще неизвестно, где будет играть бразилец
Бразильский полузащитник Артур оказался на гране перехода в "Ювентус". Однако его окружение уверяет, что он хочет остаться в "Барселоне".
"Артур на 100 процентов хочет остаться в команде, он не намерен менять команду. Ему нет смысла переезжать в Италию. Я думаю, что многие слухи неправдивые", - приводит слова одного из членов семьи бразильца ESPN.
Отметим, что Арту может стать частью сделки по переходу в "Барселону" Миралема Пьянича.
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