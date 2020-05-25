"Ему нет смысла переезжать в Италию". Окружение Артура прокомментировало будущее игрока

Бразильский полузащитник Артур оказался на гране перехода в "Ювентус". Однако его окружение уверяет, что он хочет остаться в "Барселоне".

"Артур на 100 процентов хочет остаться в команде, он не намерен менять команду. Ему нет смысла переезжать в Италию. Я думаю, что многие слухи неправдивые", - приводит слова одного из членов семьи бразильца ESPN.

Отметим, что Арту может стать частью сделки по переходу в "Барселону" Миралема Пьянича.