Вальверде: Реал жаждет вернуться на поле, чтобы побороться за чемпионство

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде уверяет, что вся команда хочет побыстрее вернуться на футбольное поле.

"С нетерпением жду момента возвращения. Хочу побыстрее надеть форму "Реала" и доказать, что мы не просто так занимаем высокое место. Мы хотим бороться за чемпионство.

Нам следует быть профессионалами и продолжать тренироваться. Футболисты должны быть готовы к возвращению", - цитирует уругвайца AS.

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Отметим, что матчи испанского чемпионата возобновятся в начале июня.