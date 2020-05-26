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Вальверде: Реал жаждет вернуться на поле, чтобы побороться за чемпионство

Испания
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Борьба за титул в Испании будет очень интересной

Вальверде: Реал жаждет вернуться на поле, чтобы побороться за чемпионство
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде уверяет, что вся команда хочет побыстрее вернуться на футбольное поле.

"С нетерпением жду момента возвращения. Хочу побыстрее надеть форму "Реала" и доказать, что мы не просто так занимаем высокое место. Мы хотим бороться за чемпионство.

Нам следует быть профессионалами и продолжать тренироваться. Футболисты должны быть готовы к возвращению", - цитирует уругвайца AS.

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Отметим, что матчи испанского чемпионата возобновятся в начале июня.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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