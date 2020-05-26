Испания
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Вальверде: Реал жаждет вернуться на поле, чтобы побороться за чемпионство
Борьба за титул в Испании будет очень интересной
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде уверяет, что вся команда хочет побыстрее вернуться на футбольное поле.
"С нетерпением жду момента возвращения. Хочу побыстрее надеть форму "Реала" и доказать, что мы не просто так занимаем высокое место. Мы хотим бороться за чемпионство.
Нам следует быть профессионалами и продолжать тренироваться. Футболисты должны быть готовы к возвращению", - цитирует уругвайца AS.
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Отметим, что матчи испанского чемпионата возобновятся в начале июня.
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