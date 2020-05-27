Marca: Реал заключил новый контракт с важным для Зидана хавбеком, но боссы решили об этом не сообщать

Мадридский "Реал" продлил срок трудового договора с полузащитником команды Каземиро – об этом информирует издание Marca.

Срок нового контракта рассчитан до 2023 года. Боссы "королевского клуба" пришли к договоренности с 28-летним бразильским исполнителем пару месяцев назад, но в клубе приняли решение не публиковать информацию об этом.

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Отметим, что Каземиро сыграл в 229 матчах за "Реал" – в текущем сезоне чемпионата Испании он вышел на поле в 25 поединках. Бразилец – крайне важный футболист в системе Зидана, вместе они выиграли три Лиги чемпионов.