AS: Зидан вызвал хавбека из Кастильи Реала для тренировок с первой командой

Футболист мадридской Кастильи Рейниер Жезус будет тренироваться с первой командой "королевского клуба" – об этом сообщает издание AS.

По информации источника, наставник мадридской команды Зинедин Зидан сообщил об этом лично бразильцу. 18-летний игрок уже прошел еще один тест на коронавирус на базе клуба. Отметим, что сезон в Сегунде был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19.

Источник добавляет, что Рейниер в отличной физической форме. Перед исполнителем стоит задача продемонстрировать свой потенциал Зидану.