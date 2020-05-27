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AS: Зидан вызвал хавбека из Кастильи Реала для тренировок с первой командой
Не хватает полузащитников?
Футболист мадридской Кастильи Рейниер Жезус будет тренироваться с первой командой "королевского клуба" – об этом сообщает издание AS.
По информации источника, наставник мадридской команды Зинедин Зидан сообщил об этом лично бразильцу. 18-летний игрок уже прошел еще один тест на коронавирус на базе клуба. Отметим, что сезон в Сегунде был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19.
Источник добавляет, что Рейниер в отличной физической форме. Перед исполнителем стоит задача продемонстрировать свой потенциал Зидану.
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Источник:AS
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