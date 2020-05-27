Асенсио: Я очень долго восстанавливался после травмы, но теперь я снова готов играть

Вингер "Реала" Марко Асенсио прокомментировал свое состояние после восстановления от тяжелой травмы.

"Я чувствую себя просто прекрасно. Мне было непросто сразу после восстановления, все было необычным. Колено на тренировки реагирует хорошо и я буду продолжать работать.

Ожидание для меня было очень долгим. Я долго ждал этого, но теперь я готов играть. Было непросто следить, как многие тренировался, пока у меня не было такой возможности", - приводит слова испанца Goal.

Ранее сообщалось, что Зидан нашел для Марко новую позицию.