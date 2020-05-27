СМИ: Ювентус хочет, чтобы де Йонг был включен в сделку по Пьяничу

Сегодня стало известно, что Артур отказался от перехода в "Ювентус". Это ставит под угрозу возможный трансфер Миралема Пьянича в "Барселону".

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Однако стороны сдаваться не будут. Как сообщает RMC Sport, туринский клуб хочет, чтобы в сделку по переходу Пьянича был включен Френки де Йонг.

Достаточно маленькая вероятность, что каталонская сторона примет эти условия, ведь год назад за голландца было заплачено 75 миллионов. Ранее сообщалось, что он входит в список "неприкасаемых".

Еще одним варинатом может стать уход в "Ювентус" Ансу Фати.