Экс-глава Барселоны: Если бы Реал лидировал перед паузой, то сезон в Испании завершили бы досрочно

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар отметил, что сезон в чемпионате Испании был бы досрочно завершен, если бы к моменту приостановки Ла Лиги "Реал" возглавлял турнирную таблицу. Цитирует Гаспара AS и Goal со ссылкой на интервью Tertulia del 10 del Barça.

"Если бы "Реал" был первым в турнирной таблице чемпионата Испании на момент приостановки сезона из-за коронавируса, то Ла Лига завершила бы сезон досрочно. Я считаю, что "Барселону" недостаточно уважают, хорошо продаются только плохие новости о клубе".

Напомним, после 27 туров каталонская "Барселона" лидирует в Примере с 58 очками в активе. "Реал" – на втором месте с 56 зачетным пунктами.