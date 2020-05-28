Реал может обменять Погба на четырех игроков

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Реале", пишет The Sun. Мадридцы готовы обменять француза на четырех игроков — Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой.

Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.