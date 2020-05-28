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Реал может обменять Погба на четырех игроков

Испания
(1 голосов)

Поль может сменить клубную прописку

Реал может обменять Погба на четырех игроков
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Реале", пишет The Sun. Мадридцы готовы обменять француза на четырех игроков — Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 8 матчей, на его счету две результативные передачи. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за проблем с лодыжкой.

Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
28.05.2020 в 15:38
треба продавати. це не манкуніанець.
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