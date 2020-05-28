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Бэйл может остаться в Реале ещё на один год

Испания
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Игроку по-прежнему не сделали ни одного предложения

Бэйл может остаться в Реале ещё на один год
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл скорее всего останется в команде ещё на один сезон.

По информации Marca, "сливочные" до сих пор не получили ни одного предложения по 30-летнему валлийцу. В клубе продолжают надеяться, что Гарет сможет вернуть себе былую форму и помочь партнёрам в борьбе за трофеи.

Интерес к Бэйлу проявляет "Ньюкасл Юнайтед", однако клуб ещё не связывался ни с "Реалом", ни с самим игроком. Во многом это связано с тем, что продажа "сорок" новым владельцам из Саудовской Аравии до сих пор не состоялась, а по информации СМИ, и вовсе находится под угрозой срыва.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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