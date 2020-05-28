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СМИ: Ла Лига намерена завершить чемпионат 19-го июля, матчи будут проводиться только в вечернее время

Испания
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Все из-за погодных условий

СМИ: Ла Лига намерена завершить чемпионат 19-го июля, матчи будут проводиться только в вечернее время
UA-Футбол
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Испанская Ла Лига вернется уже в начале июня. Первый матч, в котором "Севилья" сыграет против "Бетиса", состоится 11-го июня в 23:00.

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Как сообщает Mundo Deportivo, все матчи чемпионата, до самого его конца, будут начинаться не ранее 20:30 (19:30 по испанскому времени). Такое решение принято из-за жарких погодных условий. В вечернее время футболистам будет легче проводит матчи.

Также источник передает, что Ла Лига планирует завершить сезон 19-го июля. Вероятно, что игры чемпионата будут проводиться раз в три-четыре дня.

Отметим, что командам осталось провести по 11 матчей.

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В статье: Севилья Бетис (Севилья) Ла Лига
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