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Экс-президент Барселоны: Неймар – второй после Месси

Испания
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Сандро знает точно?

Экс-президент Барселоны: Неймар – второй после Месси
Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель отметил, что клубу нужно подписать суперзвезду "Пари Сен-Жермен" Неймара, так как именно бразилец, по мнению экс-босса "сине-гранатовых", является вторым лучшим игроком в мире после Месси. Цитирует Сандро COPE и Radio Marca.

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"Если бы я был президентом "Барселоны", то рассмотрел бы возможность для трансфера Неймара. По моему мнению, бразилец является вторым лучшим игроком в мире после Лионеля Месси, он прекрасно вписывается в философию клуба".

"Лаутаро Мартинес? Я бы не стал покупать аргентинца за 111 миллионов евро, но попытался бы обменять его на двух игроков".

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В статье: Лионель Месси Неймар Сандро Росель Барселона Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com

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