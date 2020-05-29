Экс-президент Барселоны: Неймар – второй после Месси

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель отметил, что клубу нужно подписать суперзвезду "Пари Сен-Жермен" Неймара, так как именно бразилец, по мнению экс-босса "сине-гранатовых", является вторым лучшим игроком в мире после Месси. Цитирует Сандро COPE и Radio Marca.

"Если бы я был президентом "Барселоны", то рассмотрел бы возможность для трансфера Неймара. По моему мнению, бразилец является вторым лучшим игроком в мире после Лионеля Месси, он прекрасно вписывается в философию клуба".