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Диего Коста может угодить в тюрьму
Игрок обвиняется в неуплате налогов
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста столкнулся с проблемами с законом.
31-летний футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму € 1,37 млн с прибыли от имиджевых прав. Нарушил закон Диего ещё в 2014 году, однако рассмотрение дела состоится лишь сейчас.
По информации AS со ссылкой на Cadena Ser, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более € 500 тыс. Судебное заседание должно состояться 4 июня.
Коста защищает цвета "Атлетико" с 2018 года, а ранее выступал за клуб с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.