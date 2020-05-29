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Интер заинтересован в приобретении защитника Барселоны

Испания
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Каталонцы испытывают проблемы в финансовом плане

Интер заинтересован в приобретении защитника Барселоны
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Миланский "Интер" интересуется защитником "Барселоны" и сборной Франции Клеманом Лангле, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "Интер" ищет замену словаку Милану Шкриньяру. Сообщается, что "Барселона" хочет удержать футболиста.

Лангле перешёл в "Барселону" из "Севильи" летом 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу.

"Барселона", набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Ближайший преследователь каталонского клуба — мадридский "Реал", который отстаёт от сине-гранатовых на 2 очка.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Клеман Ленгле
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