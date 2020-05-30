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63 года назад Реал выиграл свой второй кубок Чемпионов. Произошло это на родном стадионе
Реал тогда доминировал в Европе
Ровно 63 года назад, 30-го мая 1957-го года, "Реал" (Мадрид) во второй раз в своей истории поднял над головой кубок Чемпионов. Это была вторая подряд победа в этом турнире для мадридцев и первая – на родном стадионе.
По тогдашним правилам, финал Кубка европейских чемпионов проводился в поле победителя прошлогоднего турнира, поэтому "Реал" заслужил привилегию, когда в 1956-м году победил в финале КЕЧ в Париже. Хотя именно после финала 1957-го года правила были изменены, иначе, учитывая пять подряд побед мадридцев в КЕЧ, финал был бы традиционной программой для "Бернабеу".
На пути к финалу "Реал" в напряженной борьбе одолел венский "Рапид", затем отыгрался после поражения в первом поединке от "Атлетика" (Бильбао), а в полуфинале остановил МЮ Бобби Чарльтона, который считался фаворитом целого турнира. Генто, Раймон Копа, Ди Стефано, Риаль делали свое дело профессионально.
В финале "сливочным" противостояла "Фиорентина", а матч проходил в раннюю пору и при дневном свете. За двадцать дней до этого "Реал" на "Бернабеу" принимал в товарищеской встрече бразильский "Ресифи", при этом тестируя искусственное освещение. Было установлено 480 лампочек, которые обеспечивали освещение в 1050 люксов. Но "Фиорентина" отказалась играть вечером, поэтому матч был проведен в светлое время суток. Солнечные лучи, а также строгий оборонительный футбол не помогли "фиалкам" – они проиграли 0:2, пропустив голы от Ди Стефано и Хенто.
120 (по другим данным – 125) тысяч зрителей на трибунах неистовствовали от успеха. А после победы "Реал" лично награждал диктатор Франсиско Франко.
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