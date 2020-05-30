Официально: клубы Ла Лиги возобновят коллективные тренировки 1-го июня

Официальный сайт Ла Лиги сообщает, что команды чемпионата Испании смогут возобновить коллективные тренировки уже 1-го июня.

Министерство здравоохранения Испании дало соответствующее разрешение для руководства Ла Лиги.

С понедельника, в первый день июня, вступила в силу четвертая стадия тренировочного протокола, согласно которому команды смогут приступить к полноценным занятиям.



Напомним, возобновления испанского национального первенства запланировано на 11 июня.