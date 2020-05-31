Испания
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Барселоне не удается договориться о контракте с тер Штегеном
Немец хочет получать 10 миллионов евро
Марку-Андре тер Штегену не удаётся договориться с "Барселоной" о новом контракте.
28-летний немец хочет получать на "Камп Ноу" 10 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира. Последнее же предложение клуба составило 6,3 млн евро плюс бонусы.
Нынешний контракт тер Штегена с "Барсой" рассчитан до июля 2022 года. Несмотря на существенные разногласия, обе стороны настроены продолжить переговоры.
В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 26 матчей в Ла Лиге. На его счету 8 "сухих" игр и 2 результативные передачи.
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