  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселоне не удается договориться о контракте с тер Штегеном
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселоне не удается договориться о контракте с тер Штегеном

Испания
(1 голосов)

Немец хочет получать 10 миллионов евро

Барселоне не удается договориться о контракте с тер Штегеном
Новина українською

Марку-Андре тер Штегену не удаётся договориться с "Барселоной" о новом контракте.

28-летний немец хочет получать на "Камп Ноу" 10 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира. Последнее же предложение клуба составило 6,3 млн евро плюс бонусы.

Нынешний контракт тер Штегена с "Барсой" рассчитан до июля 2022 года. Несмотря на существенные разногласия, обе стороны настроены продолжить переговоры.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 26 матчей в Ла Лиге. На его счету 8 "сухих" игр и 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Петер Штегер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...