Барселоне не удается договориться о контракте с тер Штегеном

Марку-Андре тер Штегену не удаётся договориться с "Барселоной" о новом контракте.

28-летний немец хочет получать на "Камп Ноу" 10 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира. Последнее же предложение клуба составило 6,3 млн евро плюс бонусы.

Нынешний контракт тер Штегена с "Барсой" рассчитан до июля 2022 года. Несмотря на существенные разногласия, обе стороны настроены продолжить переговоры.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 26 матчей в Ла Лиге. На его счету 8 "сухих" игр и 2 результативные передачи.