Испания
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Тренер Атлетика Гаиско Гаритано подписал новый контракт с клубом
Новое соглашение рассчитано до 2021 года
"Атлетик" продлил контракт с главным тренером Гаиской Гаритано, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 44-летним наставником рассчитано до 30 июня 2021 года. Он работает в клубе с декабря 2018-го.
В этом сезоне "Атлетик" под руководством Гаритано добрался до финала Кубка Испании, где их ждёт дерби с "Реал Сосьедадом". На момент приостановки сезона баски шли на 10-й позиции в Ла Лиге.
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