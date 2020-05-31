Тренер Атлетика Гаиско Гаритано подписал новый контракт с клубом

"Атлетик" продлил контракт с главным тренером Гаиской Гаритано, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 44-летним наставником рассчитано до 30 июня 2021 года. Он работает в клубе с декабря 2018-го.

В этом сезоне "Атлетик" под руководством Гаритано добрался до финала Кубка Испании, где их ждёт дерби с "Реал Сосьедадом". На момент приостановки сезона баски шли на 10-й позиции в Ла Лиге.