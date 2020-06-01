Испания
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Защитник Барселоны этим летом может перебраться в Манчестер Сити
Действующий договор Нельсона с "гранатово-синими" истекает в 2022 году
"Барселона" и Нельсон Семеду ведут переговоры о прекращении сотрудничества, а приоритетом для игрока является переход в "Манчестер Сити", сообщает Mundo Deportivo.
Также на Семеду претендуют итальянские гранды - "Ювентус" и "Интер".
Сообщается, что каталонцы не настроены на обмен и хотят получить за защитника денежную компенсацию.
Напомним, что Семеду переехал в "Барселону" из "Бенфики" в 2017 году за 35 миллионов евро, но не смог закрепиться в основе.
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