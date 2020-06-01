Опция бесплатного ухода Месси из Барселоны больше не действует

Аргентинец Лионель Месси не уйдет из "Барселоны" этим летом без компенсации, сообщает ESPN.

Сообщается, что в контракте 32-летнего форварда была опция, при активации которой игрок мог покинуть клуб на правах свободного агента. Однако данная опция больше не действует.

Месси продлил контракт с "сине-гранатовыми" в 2017-м, соглашение рассчитано до лета 2021 года. Тогда была информация о возможном уходе Лео бесплатно летом 2020-го, если до июня игрок выскажет руководству клуба такое желание.

Желание покинуть "Барсу" игрок так и не высказал, поэтому пункт больше не действует.