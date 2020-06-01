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Опция бесплатного ухода Месси из Барселоны больше не действует
Клубы, которые следили за Месси, наверняка расстроились
Аргентинец Лионель Месси не уйдет из "Барселоны" этим летом без компенсации, сообщает ESPN.
Сообщается, что в контракте 32-летнего форварда была опция, при активации которой игрок мог покинуть клуб на правах свободного агента. Однако данная опция больше не действует.
Месси продлил контракт с "сине-гранатовыми" в 2017-м, соглашение рассчитано до лета 2021 года. Тогда была информация о возможном уходе Лео бесплатно летом 2020-го, если до июня игрок выскажет руководству клуба такое желание.
Желание покинуть "Барсу" игрок так и не высказал, поэтому пункт больше не действует.