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Вратарь Барселоны уверен, что у Гетце есть все шансы заиграть в Ла Лиге

Испания
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Может даже в "Барселоне"?

Вратарь Барселоны уверен, что у Гетце есть все шансы заиграть в Ла Лиге
UA-Футбол
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Вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген уверен, что у его соотечественника Марио Гетце есть все шансы заиграть в испанском чемпионате.

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"Марио - футболист, который умеет обращаться с мячом, а также продвигать игру. Он определенно бы вписался в испанскую Ла Лигу.

Я не знаю, куда он хочет переходить, мы не говорим друг с другом о футболе. Я просто хочу, чтобы он был счастлив в новом клубе. Он точно сможет усилить многие команды", - заявил голкипер.

Ранее интерес к Гетце приписывали только итальянским командам.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Марио Гётце
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