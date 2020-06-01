Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умтити вновь работает в общей группе
Сможет ли француз набрать форму?
Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити вновь вернулся в строй. Об этом сообщает AS.
Игрок травмировался еще в начале мая и с того времени проводил индивидуальные занятия. Но теперь, вместе со всеми он продолжает подготовку к возобновлению Ла Лиги.
Читайте такжеФати и Умтити получили травмы на тренировке
Ранее была информация, что "Барселона" готова продать Умтити летом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...