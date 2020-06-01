Умтити вновь работает в общей группе

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити вновь вернулся в строй. Об этом сообщает AS.

Игрок травмировался еще в начале мая и с того времени проводил индивидуальные занятия. Но теперь, вместе со всеми он продолжает подготовку к возобновлению Ла Лиги.

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Ранее была информация, что "Барселона" готова продать Умтити летом.