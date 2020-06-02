RAC1: пять игроков Барселоны сдали положительный тест на коронавирус в начале пандемии

В начале пандемии коронавирусной инфекции все игроки и тренеры "Барселоны" сдали тест на коронавирус – у нескольких действительно был обнаружен COVID-19.

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Каталонское радио RAC1 сообщает, что 5 футболистов и 2 специалиста из тренерского штаба клуба бессимптомно переболели коронавирусом.

Имена игроков – не разглашаются. Все они в настоящее время здоровы и готовы выходить на поле. С двумя помощниками Сетьена также все в порядке. Отметим, что информацию RAC1 не подтвердили ни в клубе, ни в отчетах Ла Лиги.