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RAC1: пять игроков Барселоны сдали положительный тест на коронавирус в начале пандемии
И два представителя тренерского штаба…
В начале пандемии коронавирусной инфекции все игроки и тренеры "Барселоны" сдали тест на коронавирус – у нескольких действительно был обнаружен COVID-19.
Каталонское радио RAC1 сообщает, что 5 футболистов и 2 специалиста из тренерского штаба клуба бессимптомно переболели коронавирусом.
Имена игроков – не разглашаются. Все они в настоящее время здоровы и готовы выходить на поле. С двумя помощниками Сетьена также все в порядке. Отметим, что информацию RAC1 не подтвердили ни в клубе, ни в отчетах Ла Лиги.
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Источник:AS
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