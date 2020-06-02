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Перес: Реал не доиграет сезон на Сантьяго Бернабеу

Испания
(1 голосов)

А где тогда?

Перес: Реал не доиграет сезон на Сантьяго Бернабеу
Новина українською

Мадридский "Реал" не будет доигрывать текущую кампанию на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Цитирует президента клуба Флорентино Переса ESPN.

"В ближайшие дни владельцам абонементов представят варианты для компенсации на оставшиеся матчи сезона, которые пройдут за закрытыми дверями, и не на "Сантьяго Бернабеу", а на "Альфредо Ди Стефано". Данное решение позволит нам ускорить процесс реконструкции "Сантьяго".

"Альфредо Ди Стефано" – стадион "Кастильи", резервной команды "Реала". Работы по обновлению "Бернабеу" обойдутся в полмиллиарда евро. В эту сумму включено создание специального экрана и выдвижной крыши.

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В статье: Флорентино Перес Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
ESPN

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