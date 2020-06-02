Марафон Ла Лиги: 11 матчей за 36 дней. В таком плотном графике Месси играл только в юношеские годы

В субботу, 13-го июня, "Барселона" вернется в игру после 98-дневной паузы, вызванной коронавирусом. Вместе с "Барселоной" к игре возвращается и Лео Месси, для которого марафон финишной прямой сезона будет один из самых тяжелых в карьере. Предстоит сыграть одиннадцать игр в течение 36-и дней, что означает один матч почти каждые три дня.

Все "марафоны" в карьере Лионеля Месси:

- один матч каждые 2,66 дня на Копа Америка 2007; - один матч каждые 3 дня на чемпионате мира U-20 2005; - один матч каждые 3,2 дня на Олимпийских играх 2008; - один матч каждые 3,33 дня на Копа Америка 2019; - один матч каждые 3,5 дня на Копа Америка 2015 / ЧМ 2018; - один матч каждые 3,75 дня на Копа Америка 2011; - один матч каждые 3,85 дня на ЧМ 2014; - один матч каждые 4 дня на Копа Америка 2016; - один матч каждые 4,2 дня на ЧМ-2010; - один матч каждые 6,66 дня на ЧМ-2006.

Если Лионель Месси сыграет во всех одиннадцати матчах текущей Ла Лиги после возобновления, то это будет один матч каждые 3,27 дня. Ранее аргентинец участвовал только в трех турнирах с более плотным графиком. К тому же, все другие марафоны были не такими продолжительными.

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На Копа Америка 2007 Аргентина с Лео Месси дошла до финала, Лионель сыграл шесть матчей в период с 29-го июня по 11-е июля. То есть, шесть игр за шестнадцать дней. Из общего количества в 540 минут Месси сыграл 457. Ему было 20 лет.

Его второй самый плотный график пришелся на чемпионат мира U-20 в Нидерландах. На этом турнире он сыграл семь матчей в течение 21-го дня. Матчи проходили каждые три дня, из общих 630-и аргентинских минут на турнире Месси сыграл 571-у. Ему было 18 лет.

На Олимпийских играх в Пекине в 2008-м году Месси сыграл пять матчей из шести аргентинских в течение шестнадцати дней (с 7-го по 23-е августа). Матчи проходили каждые 3,2 дня, Месси сыграл 450+30 минут из общих 540-а. Ему был 21 год.

Теперь ему предстоит сыграть одиннадцать матчей в течение 36 дней, один матч каждые 3,27 дня. Сегодня Лионелю Месси – почти 33 года. Выдержит ли его тело? Сможет ли "Барселона" безболезненно для результата проводить ротацию, предоставляя своему лидеру отдых? Скоро узнаем...

По материалам Marca