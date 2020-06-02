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Тер Штеген не покинет Барселону

Испания
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Об этом рассказал сам футболист

Тер Штеген не покинет Барселону
Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился планами на будущее.

Немецкий вратарь признался, что в ближайшей перспективе он "Камп Ноу" не покинет. Напомним, у тер Штегена на руках контракт с "сине-гранатовыми", который рассчитан до лета 2022 года.

"Этим летом я не уйду из "Барселоны". Уже были первые встречи моего агента и клуба по поводу нового контракта, но затем возникли проблемы из-за коронавируса, и переговоры пришлось приостановить. В то время, когда люди борются за свою жизнь, мы решили не обсуждать детали нового договора. Но мне хорошо в Барселоне, потому что здесь комфортно моей семье", — цитирует тер Штегена Kicker.

Цвета каталонского клуба тер Штеген защищает с июля 2014 года, перейдя из менхенгладбахской "Боруссии" за 12 млн евро.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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