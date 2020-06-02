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Васкес: Впереди Реал ждут 11 финалов, нам нужно победить в каждом

Испания
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Но даже это чемпионство не гарантирует

Васкес: Впереди Реал ждут 11 финалов, нам нужно победить в каждом
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Лукас Васкес рассказал, какие цели ставит его команда перед финишом сезона.

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"Мы начнем возвращение с "Эйбара". Впереди нас ждет 11 финалов. Я надеюсь, что мы сможем выиграть каждый и тогда сможем завоевать титул.

Я очень рад, что командные тренировки снова возобновлены. Сейчас важно хорошо подготовиться к концу сезона. Мы должны быть не только в физической форме, но и в хорошем ментальном состоянии", - цитирует Васкеса Real Madrid TV.

Отметим, что сейчас "сливочные" отстают от "Барселоны" на два очка - даже 11 побед не обеспечит им чемпионский титул.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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