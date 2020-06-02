Барселона намерена вернуть собственного воспитанника из Ман Сити

Эрик Гарсия - один из лучших воспитанников Ла Масии последних лет. А потому его уход в "Ман Сити" стал ударом для команды.

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Как сообщает ESPN, "Барселона" связывалась с "Манчестер Сити" касательно перехода талантливого футболиста. Уже текущим летом может состояться возвращение игрока.

В этом сезоне Гарсия продолжает играть за молодежную команду "горожан", проведя на данный момент 11 матче. Его трансферная стоимость оценивается в 6 с половиной миллионов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" и "Барселона" готовят обмен футболистами.