Экс-игрок Барселоны: Пока что лишь Месси может делать на поле то, что делал Роналдо

Экс-футболист "Барселоны" Оскар Гарсия высказал мнение, что лишь один футболист сейчас приблизился к уровню бразильца Роналдо.

"Мне повезло, что я играл возле него. Я видел, как он забивал и как быстро двигался по футбольному полю. С первых тренировок в клубе был виден его невероятный потенциал. Сразу было видно, что он станет мировой звездой. Он относился ко всем очень просто и всегда улыбался.

До прихода в футбол Месси, никто не мог приблизиться к Роналдо. Лео тоже очень быстро работает с мячом. Он единственный, кто может делать то, что делал Роналдо", - заявил Гарсия.

Интересное совпадение - вчера легенадрный бразильский форвард признался, что Лео - лучший игрок мира.