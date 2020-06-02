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Экс-игрок Барселоны: Пока что лишь Месси может делать на поле то, что делал Роналдо

Испания
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Иногда у него получается даже лучше

Экс-игрок Барселоны: Пока что лишь Месси может делать на поле то, что делал Роналдо
UA-Футбол
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Экс-футболист "Барселоны" Оскар Гарсия высказал мнение, что лишь один футболист сейчас приблизился к уровню бразильца Роналдо.

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"Мне повезло, что я играл возле него. Я видел, как он забивал и как быстро двигался по футбольному полю. С первых тренировок в клубе был виден его невероятный потенциал. Сразу было видно, что он станет мировой звездой. Он относился ко всем очень просто и всегда улыбался.

До прихода в футбол Месси, никто не мог приблизиться к Роналдо. Лео тоже очень быстро работает с мячом. Он единственный, кто может делать то, что делал Роналдо", - заявил Гарсия.

Интересное совпадение - вчера легенадрный бразильский форвард признался, что Лео - лучший игрок мира.

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В статье: Лионель Месси Барселона Роналдо
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