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Два футболиста Барселоны вернулись к тренировкам с командой перед матчем с Мальоркой

Испания
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Умтити и Фати – в строю

Два футболиста Барселоны вернулись к тренировкам с командой перед матчем с Мальоркой
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Защитник каталонцев Самюэль Умтити и молодой хавбек коллектива Ансу Фати восстановились после незначительных повреждений и вернулись к полноценным командным тренировочным сессиям – об этом сообщает издание Marca.

Француз получил повреждение голени в мае, когда каталонский клуб вернулся к индивидуальным тренировкам, а воспитанник "сине-гранатовых" испытывал мышечный дискомфорт.

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"Барселона" продолжает подготовку к матчу против "Мальорки" – Ла Лига возобновится для каталонской команды после паузы гостевым поединком с "островитянами" 13 июня.

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В статье: Барселона Самюэль Умтити Ансу Фати
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Источник:
Marca

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