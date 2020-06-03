Два футболиста Барселоны вернулись к тренировкам с командой перед матчем с Мальоркой

Защитник каталонцев Самюэль Умтити и молодой хавбек коллектива Ансу Фати восстановились после незначительных повреждений и вернулись к полноценным командным тренировочным сессиям – об этом сообщает издание Marca.

Француз получил повреждение голени в мае, когда каталонский клуб вернулся к индивидуальным тренировкам, а воспитанник "сине-гранатовых" испытывал мышечный дискомфорт.

"Барселона" продолжает подготовку к матчу против "Мальорки" – Ла Лига возобновится для каталонской команды после паузы гостевым поединком с "островитянами" 13 июня.