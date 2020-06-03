Трансфер Лунина как тенденция. За последние десять лет Реал потратил более 400 млн. на игроков до 21-го года

Прошло десять лет с тех пор, как "Реал" за шесть миллионов евро завершил процесс подписания юного Серхио Каналеса. Это было начало новой политики клуба, направленной на приобретение молодых талантов. Во время последнего лета мадридцы установили рекорд по количеству подписанных игроков, которым не исполнилось 21 – шестеро. А следующими в списке могут стать 17-летний Эдуардо Камавинга ("Ренн") и 19-летний Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д).

Эта стратегия была обусловлена ​​несколькими причинами. С одной стороны, клуб решил делать ставку на молодежь, потому что на зрелых игроков цена существенно возросла (трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ увенчал эту эпоху). С другой, хорошо "варит" голова скаута Хуни Калафате. Общая сумма инвестиций в молодежь за последние десять лет – 438,3 млн. евро, но 119,5 из них были инвестированы в игроков, которые не сразу присоединились к "Реалу", а продолжали (или продолжают) набираться опыта в аренде.

Хотя и данная стратегия в последние годы усложнилась, ведь цены возросли и на молодежь. Теперь за юного футболиста просят более сорока миллионов евро, однако мадридцы успели получить дивиденды ранее. Дани Карвахаль, Карлос Каземиро, Иско, Рафаэль Варан, Феде Вальверде – ни за одного из этих игроков мадридцы не выложили более тридцати миллионов. Однако лучший пример – это Марко Асенсио, которого "Реал" приобрел у "Мальорки" всего за 3,5 миллиона евро и на которого также охотилась "Барселона". Асенсио, как и Вальверде, сначала обрастал мышцами в аренде, однако быстро вернулся и стал ключевым игроком "Реала". Каземиро, Карвахаль и Иско – 1992-го года рождения, Варан – 1993-го. И все они уже играют на самом высоком уровне, каждый из них сделал свой вклад в выигрыш четырех трофеев Лиги чемпионов за последние пять лет. Самый дорогой из них – Иско, которого "сливочные" приобрели за 30 млн. евро. Но на тот момент он уже был настоящей звездой.

С мая 2017-го года, когда клуб подписал Жуниора Винисиуса, "Реал" потратил на молодежь 300 миллионов евро, что составляет более 75-и процентов от всех инвестиций, начиная с 2010-го года. Все это демонстрирует тенденцию роста цен на молодежь. До 2017-го года за 13 юных игроков "Реал" выложил 138,5 млн. евро, после 2017-го (включительно) за одиннадцать игроков – 300,5 млн. евро. Средняя цена футболиста-юниора выросла с 10,65 млн. евро до 30,5.

Нынче не все сделки мадридского "Реала" можно адекватно оценить – слишком рано. Лука Йович (60 млн. евро), Эдер Милитао (50 млн.), Родриго Гоэс (45 млн.), Винисиус Жуниор (45 млн.), Рейнар (30 млн.), Браим Диас (17 млн.) – все это инвестиции в будущее. Некоторые из них даже не дебютировали в основе, и точно уйдут в аренду еще на сезон (например, Рейнар). А кто-то вскоре присоединится к первой команде, как, например, Андрей Лунин (8,5 млн. евро), который станет дублером Тибо Куртуа. Очевидно, что такие сделки являются рискованными, однако не рисковать, работая с молодежью, нельзя.

Не все трансферы сработали. Например, после трех сезонов пребывания на "Бернабеу" был продан Месут Езил. То же самое произошло и с Матео Ковачичем, но оба этих игрока принесли "Реалу" прибыль (29 и 17 млн. ​​евро). Неудачным был трансфер Тео Эрнандеса, который перешел на "Бернабеу" из "Атлетико" (Мадрид), а уже в следующем сезоне был отдан в аренду перед продажей. Этот футболист принес клубу ущерб в шесть миллионов евро.

Некоторым молодым игрокам, в которых инвестировал "Реал", уже удалось продемонстрировать свою ценность за пределами "Бернабеу", но еще предстоит проявить себя в первой мадридской команде. Самые яркие примеры – это Дани Себальос и Мартин Едегор, которые не очень нравятся Зидану, но которые демонстрируют готовность усилить "Реал". Такефуса Кубо, пришедший забесплатно, и Альберто Соро, за которого были уплачены два с половиной миллиона, еще не созрели и полностью потенциал не раскрыли. С другой стороны, есть те, чье будущее уже определено – ожидания по ним не оправдались. Речь о Серхио Диасе, которого называли парагвайским Серхио Агуэро, и который присоединился к мадридцам за пять миллионов евро, Лукасе Сильве, который ушел через черный ход, хотя заходил через парадную дверь, Хесусе Вальехо, который борется с травмами, сейчас играет в аренде, но в ближайшее время, вероятно, окончательно уйдет из "Реала".

По материалам Marca