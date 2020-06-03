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Матч команды Зозули станет первым после рестарта. Райо - Альбасете доиграют второй тайм 10 июня

Испания
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Команды сыграют за закрытыми дверями

Матч команды Зозули станет первым после рестарта. Райо - Альбасете доиграют второй тайм 10 июня
Новина українською

Комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании определился с датой проведения доигровки матча Ла Лиги 2 между "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0 к перерыву).

Напомним, что первый тайм поединка состоялся 15 декабря, однако на второй тайм гости не вышли из-за поведения болельщиков хозяев на трибунах, которые оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю и называли его нацистом.

По итогам инцидента "Райо" был наказан штрафом, а также закрытием трибун ультрас на два матча.

Сейчас стало известно, что второй тайм встречи состоится 10 июня. Матч пройдёт без зрителей.

Напомним, что "Альбасете" Романа Зозули в настоящий момент занимает 18 строчку Ла Лиги 2, опережая "Депортиво", который идёт в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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