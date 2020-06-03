Испания
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Санчо может подписать контракт с Реалом
Сделка скорее всего состоится
"Реал" рассчитывает подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Об этом пишут испанские СМИ.
По данным AS, сделке могут способствовать хорошие отношения двух клубов. "Реал" не планирует больших покупок в ближайшее трансферное окно, но рассчитывает подписать англичанина следующим летом. На него также претендует "Манчестер Юнайтед".
20-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за "Боруссию" и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.
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