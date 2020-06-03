  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Санчо может подписать контракт с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санчо может подписать контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Сделка скорее всего состоится

Санчо может подписать контракт с Реалом
Новина українською

"Реал" рассчитывает подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным AS, сделке могут способствовать хорошие отношения двух клубов. "Реал" не планирует больших покупок в ближайшее трансферное окно, но рассчитывает подписать англичанина следующим летом. На него также претендует "Манчестер Юнайтед".

20-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за "Боруссию" и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...