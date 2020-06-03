Санчо может подписать контракт с Реалом

"Реал" рассчитывает подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным AS, сделке могут способствовать хорошие отношения двух клубов. "Реал" не планирует больших покупок в ближайшее трансферное окно, но рассчитывает подписать англичанина следующим летом. На него также претендует "Манчестер Юнайтед".

20-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за "Боруссию" и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.