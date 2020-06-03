Дембеле отказался идти в аренду в Ливерпуль

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не горит желанием покидать команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на днях каталонский клуб получил предложение по игроку от "Ливерпуля". Красные попытались взять Усмана в платную аренду с правом последующего выкупа. Однако от перехода отказался сам Дембеле. Француз дал понять, что хочет остаться в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов, записав себе в актив 1 гол. Из-за травмы подколенного сухожилия Усман пропустил большую часть кампании.