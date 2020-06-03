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Дембеле отказался идти в аренду в Ливерпуль

Испания
(1 голосов)

Футболист намерен остаться в каталонском клубе

Дембеле отказался идти в аренду в Ливерпуль
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не горит желанием покидать команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на днях каталонский клуб получил предложение по игроку от "Ливерпуля". Красные попытались взять Усмана в платную аренду с правом последующего выкупа. Однако от перехода отказался сам Дембеле. Француз дал понять, что хочет остаться в "Барселоне".

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов, записав себе в актив 1 гол. Из-за травмы подколенного сухожилия Усман пропустил большую часть кампании.

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В статье: Барселона Ливерпуль Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.06.2020 в 16:54
САЧОК! Оце рівень роботи босів Барселони!! Взяли зі скандалом бігунка у команду де головна принада ШВИДКО та ПРАВИЛЬНО ДУМАТИ, а не гасати по полю "без голови"!!! До того скляного нечупару з непомірними замашками.
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