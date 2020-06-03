Месси отсутствовал на командной тренировке Барселоны

Лионель Месси пропустил сегодняшнею тренировку "Барселоны". Об этом передает Mundo Deportivo.

По данным испанского источника, он проводил индивидуальное занятие. Также сообщается, что у него нет никаких травм и он продолжает подготовку к возобновлению сезона.

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Отметим, что в текущем розыгрыше Ла Лиги, Месси провел 22 матча, в которых совершил 31 результативное действие.