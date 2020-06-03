Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси отсутствовал на командной тренировке Барселоны
Аргентинец провел индивидуальное занятие
Лионель Месси пропустил сегодняшнею тренировку "Барселоны". Об этом передает Mundo Deportivo.
По данным испанского источника, он проводил индивидуальное занятие. Также сообщается, что у него нет никаких травм и он продолжает подготовку к возобновлению сезона.
Отметим, что в текущем розыгрыше Ла Лиги, Месси провел 22 матча, в которых совершил 31 результативное действие.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...